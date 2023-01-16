Казанский УНИКС снова одержал победу — на этот раз над «Самарой»
Казанский УНИКС продлил победную серию до семи матчей, победив сегодня «Самару» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ со счетом 86:74.
Таким образом, казанская команда, одержав седьмую подряд победу в регулярке, располагается на второй строчке в таблице, уступая только ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон (20 очков; 3 подбора; 5 передач). Отметился и Луи Лабери (18 очков; 8 подборов; 1 передача; 1 блок-шот). Капитан команды Андрей Воронцевич — (11 очков; 2 подбора; 1 передача; 1 перехват).
Следующий матч УНИКС проведет 20 января в Саратове. Там казанская команда встретится с баскетболистами местного «Автодора».
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