Новости спорта

21:40 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Казанский УНИКС снова одержал победу — на этот раз над «Самарой»

20:08, 16.01.2023
Казанский УНИКС снова одержал победу — на этот раз над «Самарой»
Фото: Пресс-служба БК УНИКС

Казанский УНИКС продлил победную серию до семи матчей, победив сегодня «Самару» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ со счетом 86:74.

Таким образом, казанская команда, одержав седьмую подряд победу в регулярке, располагается на второй строчке в таблице, уступая только ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон (20 очков; 3 подбора; 5 передач). Отметился и Луи Лабери (18 очков; 8 подборов; 1 передача; 1 блок-шот). Капитан команды Андрей Воронцевич — (11 очков; 2 подбора; 1 передача; 1 перехват).

Фото: пресс-служба БК УНИКС

Следующий матч УНИКС проведет 20 января в Саратове. Там казанская команда встретится с баскетболистами местного «Автодора».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также