Сегодня в Татарстане снег и до -13 градусов
Во вторник, 17 января, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный юго-восточный, южный ветер. Утром и днем местами небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республике.
Днем в Татарстане ожидается от -8 до -13 градусов. В Казани прогнозируется от -9 до 11 °С, в Набережных Челнах — от -9 до -13 °С.
На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.
В Татарстане в конце этой недели ожидается потепление. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, дневные температуры воздуха повысятся до -2 градусов.
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