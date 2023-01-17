Сегодня в Татарстане снег и до -13 градусов

Во вторник, 17 января, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный юго-восточный, южный ветер. Утром и днем местами небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре республике.

Днем в Татарстане ожидается от -8 до -13 градусов. В Казани прогнозируется от -9 до 11 °С, в Набережных Челнах — от -9 до -13 °С.

На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Татарстане в конце этой недели ожидается потепление. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, дневные температуры воздуха повысятся до -2 градусов.



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Татьяна Демина