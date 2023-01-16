На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в понедельник, 16 января, на дорогах Казани образовались пробки. К 18.00 они достигли 9 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Основные проблемы наблюдаются в Советском районе Казани, где фиксируются ДТП сразу на нескольких участках дороги. В обе стороны наблюдается затор на проспекте Победы. Также стоят улицы Аграрная, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Альберта Камалеева, Сахарова, Закиева, Родины и Мамадышский тракт.

Также заторы наблюдаются и в центре города. Пробки на улицах Татарстан, Пушкина, Островского, Салимжанова Лево-Булачной, Право-Булачной, Мусы Джалиля и в Щербаковском переулке.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также в пробки могут попасть водители, которые двигаются в направлении Авиастроительного и Московского районов города.

Напомним, что в Казани днем 7 января на улице Залесной в Кировском районе образовалась пробка в 2 километра. Тогда причиной пробки стали четыре ДТП подряд.

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Айрат Назипов