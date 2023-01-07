В Казани на улице Залесной образовалась пробка длиной в 2 километра

Фото: скриншот

В Казани днем 7 января на улице Залесной в Кировском районе образовалась пробка в 2 километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

Причиной пробки стали четыре ДТП подряд. Движение в сторону центра города сильно затруднено.

Фото: скриншот

В целом по Казани наблюдаются пробки в два балла. Аварии также произошли на проспекте Победы, на улице Павлюхина и еще две на проспекте Универсиады.

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Елизавета Пуншева