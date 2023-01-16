Экономист объяснил снижение цен на газ в Европе

Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев объяснил, почему снижаются цены на газ в Европе. Свое мнение он высказал RT.

— В первую очередь, это снижение спроса на сырье, вызванное кризисными явлениями в ряде секторов мировой экономики, — сказал эксперт.

Сегодня цены на газ в Европе опускались ниже $650 за тысячу кубометров. Заборцев отметил, что причиной этому стало то, что ориентированная на сырье промышленность Европы и многих других стран продолжает снижение выпуска.

Фото: pixabay.com

— Химическое производство в Европе снизилось на 15% за 2022 год, металлургия — на 6,4%. Все это снижает оценку спроса в среднесрочной перспективе и влияет на цены. Да, фактор теплой погоды тоже имеет значение, но он скорее краткосрочный, — выразил мнение экономист.



Напомним, что цена газа в Европе 9 января превысила $800 за тысячу кубометров. Это произошло впервые с начала 2023 года.



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Айрат Назипов