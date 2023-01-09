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Цена газа в Европе впервые в новом году превысила $800 за тысячу «кубов»

21:20, 09.01.2023
Цена газа в Европе впервые в новом году превысила $800 за тысячу «кубов»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Цена газа в Европе впервые в новом году превысила $800 за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».

Контракт на голландском хабе TTF достиг $818 за тысячу кубометров, а февральский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures — $836.

Цены растут по мере понижения температуры и возобновления промышленной активности после праздников.

Фото: pixabay.com

В Европе стоимость газа 4 января опустилась ниже $750 за 1 тысячу кубометров — можно сказать, что цены достигли уровня 2 ноября 2021 года. Общее снижение цены с начала дня составило более 3%.

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Маргарита Головатенко
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