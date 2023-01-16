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НЕФАЗ примет бизнес-план на 2023 год

18:29, 16.01.2023
НЕФАЗ примет бизнес-план на 2023 год
Фото: пресс-служба КАМАЗа

ПАО «Нефтекамский автозавод» (НЕФАЗ), которое производит автобусы, примет бизнес-план на 2023 год. Заседание совета директоров пройдет 26 января. Об этом говорится на сервере раскрытия корпоративной информации Интерфакса.

Сообщается, что деловое мероприятие будет проходить в Нефтекамске в режиме видеоконференции.

Также в повестке:

  • О результатах внутренних аудиторских проверок за 3 квартал 2022 год.
  • О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «КАМАЗ».
  • Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита на 2023 год.

Напомним, в конце августа 2022 года «НЕФАЗ» подал в Арбитражный суд Дагестана иск о взыскании 50,738 миллионов рублей с ОАО «Концерн Кизлярский электромеханический завод». В требовании НЕФАЗа вошла сумма основного долга в размере 48,682 миллионов рублей и 2,056 миллиона рублей пени, накопившиеся за период с января по апрель 2022 года.

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Антон Гаврилов
Общество Башкортостан

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