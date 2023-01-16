В Татарстане на 18% выросло количество ресторанов, где в меню добавили блюда национальной кухни

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние пять лет на 18% увеличилось количество ресторанов, в меню которых присутствуют блюда национальной кухни. Если в 2017-м татарская кухня была в заведениях представлена на 9%, то в 2022-м — на 27%. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана (АРИО).

Особое внимание было уделено локальным гастрономическим специалитетам, таким как вяленый гусь, чак-чак, казылык, татарский чай, бальзам из трав «Бугульма» и другим.

В АРИО напомнили, что они ведут ряд проектов с 2007 года. Речь идет о церемонии сбора подарков на Сабантуй, проекте «Шеф и Яблоко», гастрономическом фестивале межнациональных культур дружественных стран и цифровом международный турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова.

Фото: пресс-служба Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана

На 2023 год АРИО достигнуты договоренности с коллегами из Казахстана, Ирана, Турции, Китая и других дружественных стран о поддержке турнира и участии молодых поваров из этих государств. Учитывая, что 2023 год объявлен Годом национальных культур и традиций, выступление финалистов из разных городов и стран подчеркнет участие Татарстана в сохранении аутентичности, отметили в ассоциации.

Напомним, в ноябре сообщалось, что рестораторы могут заменить ликеры Jägermeister бальзамами «Бугульма». Это марка темного бальзама крепостью 40°, который производится татарстанским предприятием «Татспиртпром».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов