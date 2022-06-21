В 2022 году туристический поток в Татарстан может превзойти допандемийный уровень

Руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов заявил, что, согласно прогнозам ведомства, в 2022 году туристический поток в республику превысит допандемийный уровень 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что поток туристов по итогам 2021 года составил 3,3 млн человек. Это на 6% меньше уровня 2019 года. По словам Иванова, по динамике этого года заметно, что идет прирост на 15% к показателям прошлого года.

Иванов добавил, что фонд средств размещения туристов в республике составляет 25 тысяч номеров. В 2019 году среднегодовая загруженность дошла до 61%. По итогам 2022 года средняя загрузка отелей может составить 65%, отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле Татарстан попал в семерку регионов, наиболее популярных среди туристов. В тройку вошли Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург, а Татарстан занял 4-е место. За ними следуют Ставропольский край, Московская область и Крым.

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Дарья Акимова