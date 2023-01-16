Эксперты рассказали о самых распространенных видах телефонного мошенничества

Что такое вишинг

Большинство дистанционных мошенничеств становятся возможными из-за человеческого фактора. Люди сами дают мошенникам информацию и делают все, что те от них попросят. В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка рассказали о вишинге — разновидности социальной инженерии, которую телефонные мошенники используют чаще всего.

Вишинг — голосовая коммуникация (сотовая связь или звонок через мессенджер). Мошенники представляются сотрудниками банка или полицейскими. Иногда они разыгрывают комбинации разных сценариев обмана.

Один из частых способов: мошенник представляется вам полицейским и сообщает, что в банк пришел кто-то с доверенностью от вас и потребовал деньги с ваших счетов. Человека с доверенностью нужно немедленно остановить, а для этого вы должны срочно снять все деньги со своих счетов и перевести их на другой, «безопасный» счет.

Еще один вариант: вам звонит «следователь» и призывает помочь поймать группу мошенников с поличным. Он в красках расписывает детективный сценарий, ваша роль в котором — оформить в банке максимально большой доступный вам кредит, обналичить деньги и отправить их по указанным реквизитам.

Ни в первом, ни во втором случае верить звонящим нельзя.

Три элементарных правила защиты

Эксперты перечисляют три базовых правила защиты от телефонных мошенников. Всегда помните о том, что:

Банк взаимодействует с клиентами только со своих официальных номеров. Если к вам обратились с другого номера — это мошенничество. Данные вашей карты (полный номер, срок действия, cvc/cvv-код), СМС-пароли — конфиденциальная информация. Если к вам обратились по телефону, электронной почте, через социальные сети и под различными предлогами пытаются узнать эти данные, просят установить приложение на телефон, оформить кредит на свое имя и/или перевести деньги на «резервный счет» — это явные признаки мошенничества. Чтобы защитить ваши деньги, вам не нужно предпринимать никаких действий. Полицейские и сотрудники банка остановят мошенников сами.

О чем никогда не попросят полицейские и сотрудники банка

Сотрудники Банка никогда не просят клиентов:

разглашать сведения, чтобы блокировать операции по картам/счетам или аннулировать кредит;

проходить по присланным ссылкам или устанавливать на свой смартфон любые приложения;

оформить кредит и/или перевести денежные средства на «резервные счета» и ячейки в различных банках.

Сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют от граждан:

разглашать информацию по картам/счетам;

переводить деньги на другие счета для их защиты, оформлять кредиты;

участвовать в оперативных экспериментах, проверках или задержаниях преступников.

При любых сомнениях положите трубку и обратитесь в банк по телефону, размещенному на оборотной стороне карты, или по номеру 900. Если вы все же стали жертвой мошенников, сразу же позвоните в контактный центр банка с сообщением о случившемся, немедленно инициируйте блокировку своих карт и счетов. Затем обратитесь в полицию.