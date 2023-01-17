На Шаляпинскую стипендию 2023 года претендуют 15 молодых вокалистов Татарстана
Лауреат престижной Шаляпинской стипендии 2023 года среди молодых вокалистов будет назван 20 января. На нее претендуют 15 соискателей. Об этом сообщила пресс-служба Национального музея РТ, выступающего учредителем стипендии и организатором конкурса вокалистов.
В этом году претендентам предстоит пройти очное прослушивание, тогда как раньше достаточно было отправить видео выступления. Каждый номинант исполнит два произведения в жанре академического вокала. Прослушивание пройдет на площадке Национального музея РТ
«В этом году у Федора Шаляпина юбилейный год — 150 лет со дня рождения — и вручение стипендии пройдёт более торжественно. Сама стипендия также увеличена. И номинантов в этот раз намного больше обычного — 15 человек! В основном это студенты по академическому вокалу: для них Шаляпинская стипендия может стать началом пути к звездам», — рассказала руководитель Музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.
На Шаляпинскую стипендию номинируются вокалисты от 15 до 35 лет. Многие лауреаты впоследствии становятся гордостью российской оперной сцены, заявляют о себе на ведущих мировых сценических площадках. Так, Алексей Тихомиров стал солистом «Геликон-оперы», Михаил Казаков — Большого театра, Дамир Закиров — Михайловского театра, Аида Гарифуллина пела на сцене Арены ди Вероны, в Мариинском театре, в Венской государственной опере.
Вручение стипендии пройдет 13 февраля в Музее Горького и Шаляпина — во время праздничной программы в честь 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина.
В начале февраля прошлого года в Казани впервые прошло очное прослушивание претендентов на Шаляпинскую стипендию, учрежденную Национальным музеем Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым