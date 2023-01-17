На Шаляпинскую стипендию 2023 года претендуют 15 молодых вокалистов Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (Виталий Кодяков — студент вокального факультета Казанской консерватории)

Лауреат престижной Шаляпинской стипендии 2023 года среди молодых вокалистов будет назван 20 января. На нее претендуют 15 соискателей. Об этом сообщила пресс-служба Национального музея РТ, выступающего учредителем стипендии и организатором конкурса вокалистов.

В этом году претендентам предстоит пройти очное прослушивание, тогда как раньше достаточно было отправить видео выступления. Каждый номинант исполнит два произведения в жанре академического вокала. Прослушивание пройдет на площадке Национального музея РТ

«В этом году у Федора Шаляпина юбилейный год — 150 лет со дня рождения — и вручение стипендии пройдёт более торжественно. Сама стипендия также увеличена. И номинантов в этот раз намного больше обычного — 15 человек! В основном это студенты по академическому вокалу: для них Шаляпинская стипендия может стать началом пути к звездам», — рассказала руководитель Музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова.

На Шаляпинскую стипендию номинируются вокалисты от 15 до 35 лет. Многие лауреаты впоследствии становятся гордостью российской оперной сцены, заявляют о себе на ведущих мировых сценических площадках. Так, Алексей Тихомиров стал солистом «Геликон-оперы», Михаил Казаков — Большого театра, Дамир Закиров — Михайловского театра, Аида Гарифуллина пела на сцене Арены ди Вероны, в Мариинском театре, в Венской государственной опере.

Вручение стипендии пройдет 13 февраля в Музее Горького и Шаляпина — во время праздничной программы в честь 150-летия со дня рождения Федора Шаляпина.

В начале февраля прошлого года в Казани впервые прошло очное прослушивание претендентов на Шаляпинскую стипендию, учрежденную Национальным музеем Татарстана. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Луиза Игнатьева