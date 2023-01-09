В Татарстане в 2023 году планируют собрать 5 млн тонн зерна

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Татарстане намерены собрать от 4,5 до 5 млн тонн зерна. Такие планы озвучил вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Также в этом году в Татарстане планируют собрать 1,8 млн тонн сахарной свеклы и 1,1 млн тонн картофеля и других овощей. Прогнозируемый урожай масличных культур — 600 тысяч тонн, кормов — как минимум 30 ц.к.ед./1 усл.гол., сообщает пресс-служба президента республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в 2022 году в Татарстане собрали 5,16 млн тонн зерна и 1,1 млн тонн картофеля и овощей. Урожай сахарной свеклы составил 1,8 млн тонн, масличных культур — 620 тыс. тонн.

В прошлом году российских аграрии собрали рекордный урожай зерновых и масличных культур, но реализовывали продукцию по низким ценам. Кроме того, серьезное влияние на работу АПК оказали антироссийские санкции. Главные события 2022 года в сфере АПК и комментарии ведущих игроков — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина