Юрий Бабенко рассказал, как «Ак Барс» сыграет против «Адмирала»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко в преддверии матча с ХК «Адмирал» рассказал, как будет играть его команда. Слова Бабенко приводит пресс-служба клуба.

— «Адмирал»? Неуступчивый соперник, играющий по системе. Чтобы разрушить их систему, где-то нужно будет проявить индивидуальное мастерство. Всегда следует ждать угрозы от атаки соперника. Команда концентрируется на контратаках, старается начинать атаки с броска. Будем акцентировать внимание на этом. Чтобы разрушить это, нам нужно больше владеть шайбой, — отметил он.

Также он прокомментировал недавнее поражение команды от «Сибири». По его словам, потеря концентрации не является причиной поражения в прошедшем матче.

Фото: ak-bars.ru

— После забитого гола поверили в свою победу, а мы предупреждали ребят, что нужно исключить удаления. А потом залетела необязательная шайба, она в очередной раз показала: любой бросок опасен, — сказал Бабенко.

Матч с «Адмиралом» состоится сегодня на льду «Татнефть Арены» в 19.00. В последний раз эти команды играли между собой еще в сентябре прошлого года. Тогда «барсы» обыграли соперников в овертайме.

Напомним, в последнем матче казанцы проиграли «Сибири» в матче КХЛ. Таким образом, подопечные Зинэтулы Билялетдинова прервали пятиматчевую победную серию.



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Айрат Назипов