Татарстан должен разработать и принять инвестиционный генеральный план — глава АИР

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

Татарстан должен разработать и принять инвестиционный генеральный план, который будет содержать проработанную и подробную информацию об инвестиционных проектах, которые необходимо реализовать в будущем. В плане должна содержаться информация о том, какого профиля инвестпроект, на какой территории, с каким участием государства и инвестора и в какой срок должен быть реализован. В этом случае удастся добиться идеального инвестиционного цикла, заявила в интервью «Реальному времени» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

— В моем представлении идеальный инвестиционный цикл — это когда у нас в территориальном разрезе есть понимание, на каких земельных участках, какие проекты, в каких отраслях, в каком временном периоде и на каких условиях должны быть реализованы с участием частных инвесторов. То есть это фактически инвестиционный генеральный план, который должен быть принят в продолжение стратегии социально-экономического развития, определяющей наши приоритеты. Это межотраслевой план экономического развития, который ложится на конкретные пространственно-территориальные схемы. И, естественно, должны быть индикативные показатели по времени и условиям реализации проектов на этих территориях, согласно плану, — рассказала она.

По мнению Минуллиной, разработать инвестиционный план должно Министерство экономики Татарстана. «А мы должны реализовывать, понимая, в каких районах нам нужны частные инвестиции в образование, в каких — в здравоохранение. У нас должна быть карта участков, список условий, и мы их найдем. И с мира их соберем, и с России, мы это точно сделаем», — подчеркнула глава АИР.



Сергей Кощеев