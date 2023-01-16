В Челябинске арестовали общественника из Татарстана по делу о мошенничестве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца председателю татарстанской общественной организации инвалидов войны в Афганистане «Булат» по обвинению в мошенничестве на 2 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, общественник в августе—сентябре 2022 года предложил жене обвиняемого бывшего директора ОГКУ «Челябоблинвестсрой» посредничество в передаче взятки в сумме 2 млн рублей должностным лицам для решения вопроса об изменении обвиняемому меры пресечения на домашний арест. При этом он заведомо не намеревался передавать кому-либо деньги, которыми распорядился по своему усмотрению.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Он пробудет под стражей до 11 марта 2023 года.

Напомним, «Реальное время» писало о возбуждении уголовного дела в отношении замруководителя исполкома Бугульминского района Вахита Гарафутдинова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки в 450 тысяч рублей.



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Айрат Назипов