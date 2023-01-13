Обвиняемый в афере и взятке замглавы исполкома Бугульмы оспаривает свой арест

Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность водворения в СИЗО замруководителя исполкома Бугульминского района Вахита Гарафутдинова. По данным «Реального времени», прошлое заседание апелляционной инстанции не состоялось ввиду неявки договорного защитника фигуранта.



По данным «Реального времени», к защите Гарафутдинова подключились три адвоката из Казани и Альметьевска.

Дело против Гарафутдинова в СК возбудили 22 декабря 2022 года — по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере и получении взятки в 450 тысяч рублей. В тот же день чиновника задержали, а на следующий Бугульминский горсуд удовлетворил ходатайство о СК о заключении чиновника под стражу. На тот момент он был лишь подозреваемым.



По данным источников «Реального времени», силовики подозревают, что четыре года назад чиновник получил взятку от директора и учредителя компании «Эколог» Наиля Фазлиева в размере 450 тысяч рублей «за общее покровительство и содействие при проведении аукционов и заключении муниципальных контрактов на строительство очистных сооружений в поселке Подгорный Бугульминского района». Подозрения в афере также могут быть связаны с этим объектом.

Как выяснило «Реальное время», замглавы исполкома предъявили обвинение в мошенничестве и получении взятки. С претензиями следствия чиновник не согласен.

В Следкоме по РТ данное дело не комментируют.