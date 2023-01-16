В Уфе установят памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

Фото: Правительство республики Башкортостан/youtube.com (скриншот видео)

В Уфе установят памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Радий Хабиров.

Он поручил оперативно представить предложения по установке скульптуры и отметил, что предложение по этому вопросу уже «окончательно принято». Все детали должны быть обговорены к следующей неделе.

Фото: gsrb.ru

Напомним, Муртаза Рахимов умер 11 января. Ему было 88 лет. Президентом Башкирии он был с 1993 по 2010 год. Его похоронили на мусульманском кладбище Уфы.

Церемонию прощания с бывший лидером Башкортостана посетили президент России Владимир Путин, глава Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов