Спрос на новостройки в Казани в четвертом квартале 2022 года вырос на 18%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в четвертом квартале прошлого года спрос на новостройки увеличился на 18%. При этом цены снизились на 2%, сообщает пресс-служба «Авито Недвижимости».

По данным аналитиков, за последние три месяца 2022 года спрос на покупку квартир в российских новостройках вырос на 5%: посетители платформы стали на 17% чаще интересоваться объектами со свободной планировкой, на 7% — студиями, на 6% — «однушками».

— В четвертом квартале спрос на новостройки в России во многом подогревался окончанием программы льготной ипотеки, о продлении которой стало известно только 15 декабря: до конца года кредит на покупку жилья можно было взять под 7% годовых, а с января 2023 года ставка выросла до 8%. Такая ипотека давала возможность платить относительно небольшие ежемесячные платежи и делала новостройки привлекательнее вторички, — прокомментировал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Фото: realnoevremya.ru

Больше всего спрос на объекты в новостройках за квартал вырос в Томске, на 57%. На втором месте Рязань, где интерес к этому виду жилья увеличился на 46%. Также покупатели стали больше интересоваться квартирами в новостройках в Туле. Там спрос вырос на 43%.

Напомним, Казань вошла в десятку городов России с самыми большими площадями квартир, купленных в новостройках. Средняя площадь квартир, приобретенных в казанских новостройках за прошлый год, составила 41 квадратный метр.

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Айрат Назипов