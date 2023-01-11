Казань попала в топ-10 городов России по самым большим площадям квартир в новостройках

Казань вошла в десятку городов России с самыми большими площадями квартир, купленных в новостройках. Об этом со ссылкой на аналитиков пишут «Известия».

Средняя площадь квартир, приобретенных в казанских новостройках за прошлый год, составила 41 квадратный метр. Первое место занял Красноярск, где средняя площадь такого жилья — 48,9 кв. м. Также в списке лидеров Омск (45,9 кв. м), Самара и Москва (44,1 кв. м), Краснодар (43,6 кв. м).

Самую маленькую среднюю площадь квартир, приобретаемых в новостройках, аналитики зафиксировали в Санкт-Петербурге, где она составила чуть более 34 кв. м.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» писало, что, согласно одному из исследований, большинство казанцев проживает в собственных квартирах. При этом часть планируют расширить жилплощадь и в связи с этим копят деньги на покупку недвижимости.

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Айрат Назипов