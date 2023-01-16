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За сутки в России COVID-19 подтвердился у 4 289 человек

11:08, 16.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России COVID-19 подтвердился у 4 289 человек
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4 289 человек, госпитализированы 1 640 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 860 902 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 16 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 466 пациентов. Всего вылечившихся — 21 278 106 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 40 россиян. Всего от инфекции скончались 394 438 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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