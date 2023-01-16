Главное о коронавирусе на 16 января: модификация вакцин, казанцы не боятся нового штамма «кракен»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В основном «кракена» опасаются казанцы в возрасте старше 45 лет

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 69 человек. Всего на 16 января в республике зарегистрировано 194 217 случаев коронавируса. Выздоровел за весь период 191 641 человек, за минувшие сутки — 49. Всего скончались 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 9 человек.



По данным на 15 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 69 человек. Всего в республике было зарегистрировано 194 148 случаев COVID-19. Кроме того, 53 человека выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 191 592 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

По состоянию на 16 января в Татарстане проведено 8 293 677 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки специалисты провели 6 113 исследований. За последние 7 дней охват тестированием на 100 тысяч населения составил 175,2.

Двое из троих казанцев не боятся нового штамма COVID-19 «кракен». Согласно результатам исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опасения в отношении нового вируса испытывают только 11% жителей столицы РТ. В основном вируса опасаются граждане в возрасте старше 45 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Состояние фигуриста Романа Костомарова по-прежнему «крайне тяжелое»

За последние сутки в России выявили 4 289 случаев коронавируса, выздоровели 3 466 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 860 902, а выздоровевших — до 21 278 106. Госпитализировали за сутки 363 человека. Умерли за сутки 40 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 394 438 человек.



Состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова по-прежнему «крайне тяжелое». Об этом сообщила его супруга фигуристка Оксана Домнина. В разговоре с «Известиями» она отметила, что пока изменений в состоянии спортсмена не наблюдается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство разрешило модифицировать вакцины от COVID-19 под новые штаммы. Как сообщает «Коммерсантъ», теперь разработчикам не нужно будет проходить полный цикл клинических испытаний. Также благодаря новым мерам создатели лекарств смогут изменять уже зарегистрированные препараты.

11% жителей Ижевска боятся нового штамма COVID-19 «кракен», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу SuperJob. Сообщается, что 15% столицы Удмуртии скорее опасаются нового вируса. Двое из трех граждан Ижевска «кракена» не боятся. Также боятся нового штамма COVID-19 еще 3% непривитых граждан.

Nature Medicine: 92,3% пекинцев могут заболеть COVID-19 к февралю

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 666 980 960 раз, 6 723 494 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 648 826). На второй строчке — Индия (44 682 378), на третьей — Франция (39 646 833), на четвертой — Германия (37 605 135), на пятой — Бразилия (36 628 099).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 099 860). За ними следуют Бразилия (695 343), Индия (530 726), Россия (386 460, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 595).



За время пандемии было сделано 13 215 427 945 инъекций вакцины против коронавируса.



COVID-19 и грипп разрушают ранее неизвестный ученым компонент иммунитета, который важен для противостояния грибковым инфекциям. Такое открытие сделали ученые из университета Калгари. Благодаря исследованиям, специалисты выяснили, что коронавирус не позволяет В-клеткам организма взаимодействовать с нейтрофилами, что в конечном итоге важно для уничтожения попавшего в организм грибка. Результаты эксперимента позволят ученым эффективнее предотвращать и диагностировать инфекции, а также разработать новое лекарство.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

92,3% жителей Пекина заболеют COVID-19 до конца января, притом что 75,7% граждан Пекина уже были заражены вирусом к 22 декабря. К таким данным пришел научный журнал Nature Medicine в результате исследований. По информации источника, оно было проведено с помощью результатов онлайн-опросов среди граждан, заболевших вирусом и создания динамической модели передачи коронавируса.

В Англии ученые из Кентского университета в результате исследований выяснили, что крепкие связи с семьей помогают сохранить здоровье и психическое благополучие. По информации журнала Science Advance, специалисты использовали данные более 13 тысяч человек из 122 стран мира, собранные во время пандемии COVID-19. Исследование показало, что те люди, чьи семейные узы были крепкими, гораздо чаще соблюдали социальную дистанцию, носили маски и мыли руки.

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Антон Гаврилов