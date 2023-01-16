В Казани будут судить капитана теплохода, который пьяным посадил судно на мель

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Вахитовском районном суде Казани рассмотрят дело капитана теплохода «Восход-51». Его обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

— Следствием установлено, что капитан 29 мая 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял судном, с пассажирами на борту. Во время движения теплохода по маршруту Казань — Свияжск нарушил правила плавания по внутренним водным путям, в результате чего допустил посадку судна на мель, — сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СКР России Дмитрий Захаров.

В результате столкновения 6 пассажиров получили ссадины и ушибы.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

— С целью недопущения подобных случаев в контролирующие органы было направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих к совершению подобных преступлений, и усилении профилактической работы по выявлению лиц, оказавших небезопасные услуги на воде и находящихся в состоянии алкогольного опьянения, — добавил он.

Напомним, центральное МСУТ СКР начало проверку в тот же день, когда и случилось происшествие. На борту теплохода находились 30 человек, в том числе два ребенка. Для проведения работ по снятию с мели прибыли теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск». Для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 22 человека и восемь единиц техники, из них от МЧС России — три человека и две единицы техники.

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Айрат Назипов