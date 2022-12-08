Объем автокредитования в Татарстане упал на 40%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — октября 2022 года объем выданных автокредитов в Татарстане составил 22,1 млрд рублей. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По объему автокредитования Татарстан занимает 5-е место среди 30 регионов-лидеров России. На первой строчке находится Москва, где за десять месяцев выдали кредиты на покупку машин на 58,9 млрд рублей — на 49,2% меньше, чем за январь — октябрь 2021 года.

На 2-м месте Московская область (42,1 млрд рублей), на 3-м — Санкт-Петербург (36,5 млрд), на 4-м — Краснодарский край (25,5 млрд). В топ-10 также вошли Башкирия, Ростовская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области.

Замыкает рейтинг из 30 российских регионов-лидеров по объему автокредитования Алтайский край. Его жители за январь — октябрь взяли кредитов на покупку машины на 4,8 млрд рублей, что на 32% меньше, чем за первые десять месяцев 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Ситуация с выдачей автокредитов в этом году напоминает 2020 год с его «карантинной» весной. Так, объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в текущем году относительно немного уступают «пандемийному» 2020 году, — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатывают в НБКИ, за январь — октябрь 2022 года в России оформлено автокредитов на 546,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель оказался на 41,3% меньше.

По данным НБКИ, в октябре 2022 года средний размер автокредита в Татарстане составил 938,3 тысячи рублей. Это на 8,2% меньше, чем в сентябре, когда он достигал 1,02 миллиона.



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Татьяна Демина