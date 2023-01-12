В Госдуме оценили идею использования маткапитала для оплаты аренды жилья

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею разрешить оплачивать аренду жилья с помощью средств маткапитала. Ее цитирует RT.

— Это договор, который достаточно сложно проверить, не будет ли он основанием для обналичивания средств материнского семейного капитала. Сейчас мы практически исключили мошеннические схемы на этом «теневом рынке», но подобные дополнительные разрешения как раз внесут новую сумятицу, — сказала она.

По мнению парламентария, крайне важно, чтобы семья после использования средств МСК получила какие-либо блага.

— Когда семья использует средства материнского семейного капитала на ипотеку, это благо в виде получения жилья. И это более 96 процентов случаев использования средств МСК. Второе по значимости — образование. Это тоже важно, так как остается диплом, остаются навыки и востребованность на рынке труда. А что такое аренда? Сегодня мы снимаем здесь, а завтра — там. И фактически у семьи ничего не остается, — подытожила депутат.

Фото: realnoevremya.ru

По ее мнению, важно чтобы конечными благополучателями маткапитала оставались семьи с детьми и непосредственно дети.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруду России разрешить гражданам оплачивать аренду жилья из средств материального капитала.

Отметим, что депутаты Госдумы от «Единой России» также подготовили законопроект, отменяющий обязательное выделение долей для детей в жилье, купленном с помощью средств маткапитала.



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Айрат Назипов