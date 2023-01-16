ОЭЗ «Алабуга» за год намерена привлечь 5 резидентов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Привлечь минимум пять новых резидентов в 2023 году планирует ОЭЗ «Алабуга». Об этом «РБК Татарстан» сообщил гендиректор особой зоны Тимур Шагивалеев.

По его словам, с началом СВО состав инвесторов «Алабуги» изменился — российский бизнес замещает западный.

— 12 января мы рассмотрели несколько важных инвестиционных проектов. Например, один из них по производству моторных лодок, которых мы завозим более чем на 24 млрд рублей. Помимо это мы импортируем, завозим вентиляторы на 2 млрд, такие же объемы импорта наполнителей для кошачьих туалетов, надувных бассейнов. Это те ниши, которые активно занимает российский бизнес. Самое главное — обеспечить финансирование. В декабре президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру — главе Минпромторга РФ Денису Мантурову подготовить предложения по софинансированию российского бизнеса. Этот момент настал, сейчас нужно смело делать это, — пояснил Шагивалеев.

Фото: realnoevremya.ru

В тот же день, 12 января, еще один новый резидент представил проект предприятия по выпуску беспилотных летательных аппаратов.



Напомним, что глава республики поддержал проекты по производству беспилотников и моторных лодок на территории ОЭЗ «Алабуга». Летательные аппараты будет производить ООО «Альбатрос», которое занимается этим с 2017 года. Сейчас предприятие планирует расширить площадь до 2,2 тыс. квадратных метров. В планах — создать до 400 рабочих мест.

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Елизавета Пуншева