Сквозное движение от Арзамаса до Казани запустится в конце текущего года

Фото: пресс-служба "Автодора"

Председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко ознакомился с ходом работ на четырех этапах строительства трассы Москва — Нижний Новгород — Казань. Как сообщает пресс-служба организации, сквозное движение с 5-го по 8-й этапы М-12 протяженностью 394 километра планируется открыть уже в конце текущего года.

Отмечается, что к поставленному сроку намерены завершить работы на 168 искусственных сооружениях, в том числе на внеклассных мостах через Суру и Волгу.

Фото: пресс-служба «Автодора»

В настоящее время в Нижегородской области ведется устройство дорожного полотна и дорожной одежды, выполняются противокарстовые мероприятия. Кроме того, продолжается надвижка пролетного строения на мостовом переходе через реку Суру, разделяющую Чувашию и Нижний Новгород, а также на мостовом переходе над рекой Пьяной.

Фото: пресс-служба «Автодора»

Также в пресс-службе рассказали, что на внеклассном мосту через Свиягу уже завершены работы по устройству всех 7 опор. Вместе с этим на главном мостовом переходе М-12 смонтировано около 20 тысяч тонн металлоконструкций.

Фото: пресс-служба «Автодора»

В начале этого месяца вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что работы по обустройству дороги, устройству земляного полотна и возведению ИССО ведутся на трассе М-12 уже с 3 января.

По его словам, на вантовом мосту через Оку смонтировано уже 12 и 34 пар вант. Левая консоль моста смонтирована на половину длины, правая — на четверть. Работы здесь не останавливались даже в Новый год.

В декабре стало известно, что активные строительные работы на участке трассы М-12 Казань — Екатеринбург начнутся в 2023 году. На тот момент маршрут уже строился



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Максим Кокунин