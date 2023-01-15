Татарстан на 4-м месте в ПФО по смертности в январе — ноябре 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за январь — ноябрь 2022 года умерли 40 936 человек. По этому показателю республика занимает 4-е место среди регионов Приволжского федерального округа, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Наибольшее число смертей зарегистрировали за 11 месяцев прошлого года в Башкирии — 44 566. На втором месте Нижегородская область — 44 040 умерших, на третьем — Самарская область (41 016).

В целом в Приволжском федеральном округе за январь — ноябрь 2022 года умерли 358 955 человек. Это на четверть (25,2%) меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По сравнению с январем — ноябрем 2021 года смертность в Татарстане сократилась 26,8%. За этот период в республике ушли из жизни 55 985 человек.

Смертность сократилась во всех 14 регионах ПФО. Заметнее всего она упала в Оренбургской области — на 30,8%.

Напомним, в Татарстане смертность в ноябре прошлого года сократилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Умерли 3 454 человека.



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Татьяна Демина