Татарстан занимает 3-е место в ПФО по количеству разводов в октябре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За октябрь 2022 года в Татарстане развелись 1 237 пар. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число разводов в республике выросло на 3,5%, следует из данных официальной статистики.

По количеству разводов, зарегистрированных в октябре, Татарстан занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Лидирует Башкирия, где брак расторгли 1 450 пар. На второй строчке находится Самарская область — 1286 разводов.

Всего в ПФО за октябрь брак расторгли 10 615 пар. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наименьшее число разводов в октябре зарегистрировали в Мордовии — 211. Это на один официально расторгнутый брак больше, чем в аналогичном месяце 2021-го.

Рост числа разводов зафиксирован в большинстве регионов ПФО. Снизилось их количество в Башкирии (на 48), Оренбургской (на 57) и Ульяновской областях (на 32).

Напомним, в сентябре 2022 года в Татарстане зарегистрировали 1 297 разводов. Это на 4,1% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.



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Татьяна Демина