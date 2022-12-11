В октябре количество новых браков в Татарстане выросло в 1,6 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За октябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 3 145 браков. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики.

Для сравнения, в октябре 2021 года в республике поженились 1 988 пар. Это на 1 157 браков меньше, чем за десятый месяц текущего года.

По количеству зарегистрированных в октябре 2022 года браков Татарстан оказался лидеров в Приволжском федеральном округе. На втором месте — Самарская область (2 578), на третьем — Башкирия (2 517).

Всего в ПФО за октябрь поженились 21,5 тысячи пар. Это на 61,8% больше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наименьшее число браков за октябрь среди регионов ПФО зарегистрировали в Марий Эл — 482. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 53,5%.

Напомним, в сентябре 2022 года в Татарстане появилось 3 534 новых семьи. Это на 14% больше, чем в начале осени прошлого года



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Татьяна Демина