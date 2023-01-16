Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов

В понедельник, 16 января, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. В Казани ожидается от -9 до -11°С.

В Гидрометцентре Татарстана также прогнозируют умеренный юго-восточный ветер. На дорогах гололедица, предупреждают специалисты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале в Казани и некоторых других городах может установиться погода холоднее обычного, прогнозируют в Гидрометцентре России. В Поволжье по ночам ожидается -10... -15 градусов и -5... -10 днем.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина