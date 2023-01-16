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Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов

06:30, 16.01.2023
Сегодня в Татарстане ожидается до -13 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 16 января, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. В Казани ожидается от -9 до -11°С.

В Гидрометцентре Татарстана также прогнозируют умеренный юго-восточный ветер. На дорогах гололедица, предупреждают специалисты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале в Казани и некоторых других городах может установиться погода холоднее обычного, прогнозируют в Гидрометцентре России. В Поволжье по ночам ожидается -10... -15 градусов и -5... -10 днем.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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