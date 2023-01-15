МВД Молдавии сообщило об обнаружении части упавшей ракеты с 80 килограммами взрывчатки

На севере Молдавии нашли боевую часть упавшей ракеты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД республики.

Уточняется, что утром патрули полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности. Ее пришлось расширить из-за обнаружения правоохранителями боевой части ракеты, которая снаряжена 80 килограммами взрывчатого вещества.

Инженеры из отдельного батальона «Кодру» Национальной армии проведут обследование и определят способ, который поможет устранить опасность.

Фото: ru.wikipedia.org

В конце декабря на территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300. По информации издания «БелТА», о происшествии сразу же доложили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По его поручению группа специалистов из числа сотрудников СК и Минобороны устанавливает причины падения.

Похожий инцидент произошел 15 ноября в Польше. Тогда местные СМИ сообщили, что на территорию страны упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что, скорее всего, ракеты были украинскими.

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Максим Кокунин