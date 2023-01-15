Представительница США выиграла конкурс «Мисс Вселенная» 2022 года

Фото: скриншот видео

Представительница США Р'Бонни Габриэль стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная» 2022 года, который проходил в Новом Орлеане. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что 28-летняя Габриэль занимается дизайном экологичной одежды, руководит фирмой, а также работает моделью и «инструктором по шитью» в некоммерческом ателье.

После нее на втором месте расположилась участница из Венесуэлы Аманда Дудамель, а третьей стала Андреина Мартинез из Доминиканы. Обладательница титула «Мисс Россия — 2022" Анна Линникова из Оренбурга не вошла в топ-16 участниц.

Фото: Мисс Россия/t.me

Напомним, вчера сообщалось, что Линникова вышла в полуфинал конкурса. Перед зрителями россиянка выступила в купальнике цвета фуксии и плаще с вышивкой жар-птицы на спине. Затем она продефилировала в бордовом бархатном платье, вышитом жемчугом.

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Максим Кокунин