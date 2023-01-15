После решения суда авиакомпания «Победа» изменит правила перевоза ручной клади
Авиакомпания «Победа» уточнит правила перевоза ручной клади после того, как Верховный суд признал незаконной установленную ею норму. Суд посчитал, что требования понижают установленную норму бесплатного провоза и ущемляют права пассажиров.
— В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга, — сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Отметим, что рассмотрение дела продолжалось еще с июня 2021 года: в то время Ространснадзор после проверки предписал компании изменить нормы провоза багажа, так как они противоречили требованиям законодательства. Однако «Победа» подала кассационную жалобу.
В 2019 году сообщалось, что Министерство транспорта РФ попросило проверить законность новых правил провоза ручной клади авиакомпании «Победа». Как сообщается на сайте ведомства, это связано с массовыми жалобами клиентов компании и информацией в СМИ.
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