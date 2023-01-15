После решения суда авиакомпания «Победа» изменит правила перевоза ручной клади

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Авиакомпания «Победа» уточнит правила перевоза ручной клади после того, как Верховный суд признал незаконной установленную ею норму. Суд посчитал, что требования понижают установленную норму бесплатного провоза и ущемляют права пассажиров.



— В ближайшее время «Победа» уточнит правила провоза ручной клади, чтобы клиенты по-прежнему могли безопасно и комфортно перевозить личные вещи на борту ВС, не создавая неудобств друг для друга, — сообщил РБК представитель авиаперевозчика.



Фото: скриншот с сайта авиакомпании «Победа»

Отметим, что рассмотрение дела продолжалось еще с июня 2021 года: в то время Ространснадзор после проверки предписал компании изменить нормы провоза багажа, так как они противоречили требованиям законодательства. Однако «Победа» подала кассационную жалобу.

В 2019 году сообщалось, что Министерство транспорта РФ попросило проверить законность новых правил провоза ручной клади авиакомпании «Победа». Как сообщается на сайте ведомства, это связано с массовыми жалобами клиентов компании и информацией в СМИ.

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Илина Хакимова