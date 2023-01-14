Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

Фото: Минтранс России

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили, сообщает Минтранс России.



— Сегодня в 12.10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — приводит RT слова сообщения.

Ранее движение приостанавливали из-за ремонтных работ. По графику движение планировали разрешить в 16.00 мск.

В январе сообщалось, что Крым потребует от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту. Ранее власти республики подготовили первый иск с документами, подтверждающими ущерб бюджету от водной блокады полуострова со стороны Украины. При этом работа по подсчету ущерба, нанесенного другими блокадами, включая энергетическую и транспортную, продолжается.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвали грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, направлявшегося на полуостров. Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.

«Реальное время» уже писало, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, по которой транспорт направляется со стороны Крыма, будут установлены в январе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко