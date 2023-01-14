Постпред России при ООН: Россия готова к достижению целей СВО мирным путем

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится лишь после достижения ее целей — Россия готова к сценарию, при котором этого можно было бы достигнуть мирным путем. В противном случае задачи будут выполнены военными методами, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.



— Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и когда закончится дискриминация русскоязычного населения этой страны, — приводит его слова «РИА Новости».

В начале декабря Небензя заявлял о готовности России к переговорам для устранения причин, вынудивших ее начать специальную военную операцию на Украине. Он отмечал заинтересованность значительного большинства стран — членов в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине.

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Маргарита Головатенко