Небензя заявил о готовности России к переговорам для урегулирования на Украине

Россия подтверждает готовность к переговорам для устранения причин, вынудивших ее начать специальную военную операцию на Украине, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.



— <…> мы фиксируем заинтересованность значительного большинства стран — членов в дипломатическом урегулировании ситуации на Украине. Мы реагируем на эти сигналы самым серьезным образом и подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию на Украине, — приводит его слова ТАСС.

Фото: pxhere.com

Вчера официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По ее словам, говорить об этом преждевременно и добавила, что «нет никаких прямых переговоров между Россией и Украиной по вопросу зоны безопасности вокруг ЗАЭС».

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Маргарита Головатенко