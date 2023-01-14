Главное о коронавирусе на 14 января: эволюция COVID-19, Япония и США призвали КНР передавать верные данные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 65 человек. Всего на 14 января в республике зарегистрировано 194 079 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 191 539 человек, за минувшие сутки — 97. Всего скончались 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 28 человек.



По данным на 13 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 60 человек. Всего в республике было зарегистрировано 194 014 случаев COVID-19. Кроме того, 92 человека выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 191 442 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru

Гинцбург: на создание новой вакцины от COVID-19 может уйти 2—3 месяца

За последние сутки в России выявили 5 102 случая коронавируса, выздоровели 3 887 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 851 824, а выздоровевших — до 21 271 432. Госпитализировали за сутки 813 человек. Умерли за сутки 46 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 394 355 человек.



Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал необоснованным введение 10-дневнего карантина для заразившихся COVID-19. Специалист в беседе с ТАСС объяснил свою позицию тем, что коронавирус уже становится обычным сезонным ОРВИ. Также Тимаков подчеркнул, что граждане России уже имеют «частичный иммунитет» к различным вариантам штаммов-омикрона.

Появление нового варианта омикрон-штамма «кракен» — это вестник того, что COVID-19 будет меняться гораздо быстрее, эволюционировать, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Специалист также выразил мнение, что в будущем человечество столкнется с еще большим разнообразием вирусов. По мнению Гинцбурга, новые штаммы COVID-19 будут обладать разнообразными свойствами, что может привести к росту заболеваемости.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Он также призвал обновлять антигенный состав вакцины каждые 9—10 месяцев. Гинцбург объяснил такую необходимость тем, что COVID-19 часто меняется и в связи с этим может обходить защиту иммунной системы человека.

Помимо этого, Гинцбург прокомментировал вопрос о подготовке обновленной вакцины от COVID-19. По словам специалиста, на разработку лекарства может уйти от двух до трех месяцев. Он объяснил, что больше всего времени ученым понадобится на клинические исследования вакцины. Гинцбург также выразил мнение, что в России должен быть создан национальный банк сывороток. Он подчеркнул, что благодаря этому ученые будут понимать, насколько часто нужно обновлять вакцины.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева выразила мнение, что «кракен» в любом случае распространится по всему миру. В ходе беседы с «Известиями» специалист также подчеркнула, что сейчас сложно спрогнозировать, станет ли этот вариант вируса доминирующим в России. При этом специалист отметила, что, по данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), за неделю до 31 декабря статистика заболевания «кракеном» в США достигла отметки в 40,5%. За две недели до этого тот же показатель был равен 10%, отметила Логачева.

Johnson & Johnson решила снизить объемы производства своей вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 666 565 625 раз, 6 721 802 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 641 427). На второй строчке — Индия (44 682 160), на третьей — Франция (39 646 833), на четвертой — Германия (37 605 135), на пятой — Бразилия (36 620 371).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 099 823). За ними следуют Бразилия (695 317), Индия (530 726), Россия (386 375, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 510).



За время пандемии было сделано 13 214 793 043 инъекций вакцины против коронавируса.

Компания Johnson & Johnson решила снизить объемы производства своей вакцины от COVID-19. По информации газеты The Wall Street Journal, решение компании связано с падением спроса. Также сообщается, что Johnson & Johnson расторгла контракт о производстве своих вакцин с компаниями Sanofi и Catalent. Как сообщает издание, причиной падения спроса на вакцину также является то, что лекарство создает риск образования тромбов после вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Япония и США призвали Китай предоставлять мировой системе здравоохранения адекватные и транспарентные данные о COVID-19. Об этом говорится в совместном заявлении американского лидера Джо Байдена и японского премьер-министра Фумио Кисиды. В документе лидеры также призывают КНР предоставлять всю необходимую информацию о геномной последовательности вируса. В заявлении говорится, что такие сведения нужны для того, чтобы должностные лица системы здравоохранения со всего мира были вовремя оповещены о эпидемиологической ситуации и смогли своевременно применять меры для борьбы с вирусами.

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Антон Гаврилов