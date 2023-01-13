В Татарстане отметили День российской печати — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане 13 января отметили профессиональный праздник журналистов и работников сферы медиа — День российской печати. По традиции в День печати с журналистами был председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он отметил: массмедиа республики славятся своим профессионализмом, разъясняют социально-значимые темы и вопросы нравственных ценностей многонационального народа региона.

— По данным открытых источников, государственные СМИ в России остаются источником информации с наибольшим кредитом доверия. В этих условиях только консолидация, только усиление нашей деятельности в работе с населением может привести нас к успеху. Исключительная значимость избранной профессии вами, которые [работают] в сегодняшних условиях, я еще раз хочу поблагодарить вас за эту большую и серьезную работу. Других людей у нас нет — вы, на вас полагаемся, — приводит телеканал ТНВ слова обращения спикера Госсовета к журналистам.

Сейчас в Татарстане работают около 700 различных СМИ. Республика — один из наиболее медийно-насыщенных регионов страны.

Журналистов республики сегодня поздравил и резидент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил: «Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а для власти — серьезным источником обратной связи с населением».

Ежегодно День российской печати отмечается 13 января. Дата приурочена к выходу в 1703 году первой российской газеты «Ведомости». Официально праздник был учрежден постановлением президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.

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Маргарита Головатенко