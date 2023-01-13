Рустам Минниханов: во все времена пресса — важный институт общества

Фото: кадр видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил журналистов и работников сферы медиа с профессиональным праздником — Днем российской печати.



— Сегодня отмечается День российской печати. Во все времена пресса была и остается важным институтом общества, а для власти — серьезным источником обратной связи с населением, — сказал он в пятницу на совещании в Доме правительства РТ.

Он подчеркнул, что на журналистов возложена огромная ответственность. Особенно важно соблюдать главные профессиональные принципы — доносить объективную и достоверную информацию. Минниханов отметил, что журналистам также важно постоянно повышать квалификацию.

— И побольше хороших новостей, — пожелал президент Татарстана.

Ежегодно День российской печати отмечается 13 января. Дата приурочена к выходу в 1703 году первой российской газеты «Ведомости». Официально праздник был учрежден постановлением президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко