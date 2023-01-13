Татарстан вошел в топ-10 регионов по итогам цифровизации МСП в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в десятку лучших регионов по итогам цифровизации малых и средних предприятий (МСП) в 2022 году, итоги подвел Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Были названы регионы — лидеры по количеству субъектов МСП, купившие ПО со скидкой 50%; по количеству приобретенного ПО; по охвату от всех МСП субъекта РФ, а также топ популярных типов ПО.

По итогам реализации программы в 2022 году 215 тыс. субъектов МСП из 85 регионов России приобрели более 600 тыс. лицензий российского облачного ПО. Рост выручки IT-компаний благодаря программе составил более 30%. В программе приняли участие 58 российских IT-компаний. Средний чек за одну лицензию со скидкой составил 2 975 рублей.

По словам министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрата Хайруллина, переход на отечественное ПО — одна из основных мер поддержки и дальнейшего развития IT-отрасли и важный фактор безопасности не только страны, но и каждого предприятия:

— Цифровые продукты сегодня — важный инструмент в деятельности любого предприятия, поэтому эта программа важна и эффективна для каждого предпринимателя, — сказал он.

Программу поддержки цифровизации МСП запустило Минцифры России по федеральному проекту «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Оператор программы — Российский фонд развития информационных технологий.

Накануне сообщалось, что исполком Казани потратит на собственную цифровую трансформацию 127,3 миллиона рублей. В 2023-м собираются потратить 75,4 миллиона рублей, в 2024-м — 25,7 миллиона рублей, в 2025-м — 26,2 миллиона. Указанный объем финансирования является прогнозом и ежегодно будет корректироваться.

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Маргарита Головатенко