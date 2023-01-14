В Татарстане с 15 января стартует зимний учет животных

В Татарстане с 15 января начнется зимний учет животных. Данное мероприятие проводится ежегодно в рамках государственного мониторинга 18 видов охотничьих ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РТ по биоресурсам.

— В этом году он организован по трем новым методикам — зимний маршрутный учет, авиаучет, учет в местах искусственных концентраций, — сообщили в пресс-службе.

Там также рассказали, что учет позволит точно узнать сколько животных проживает на территории охотничьих угодий.

Фото: pixabay.com

Отмечается, что учетом животных будут заниматься специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам и охотничьих хозяйств. Помимо этого, в мероприятии примут участие общественные инспекторы, неравнодушные охотники и егеря.

— Завершатся учетные работы 15 марта. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов и в случае необходимости принять меры по сохранению и восстановлению фауны республики, — говорится в сообщении.



Накануне сообщалось, что в 2022 году на территориях Верхнеуслонского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Лаишевского и Зеленодольского районов Татарстана, а также частично на территории Предволжья выявили восемь новых участков для создания особо охраняемых природных территорий.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов