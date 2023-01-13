Фонд имени Анжелы Вавиловой и Казанский хоспис выиграли гранты на развитие паллиативной помощи в Татарстане

Фото: казанскийхоспис.рф

10 миллионов рублей привлечено в здравоохранение Татарстана благодаря победе Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского хосписа. Они будут направлены на реализацию двух проектов, сообщает пресс-служба фонда.

Фонд будет реализовать проект, направленный на организацию отделения выездной паллиативной службы в Верхнеуслонском районе республики. Казанский хоспис — оказывать помощь воспитанникам с паллиативным статусом из домов ребенка. В частности, в Сабинском районе РТ — там более 50 детей нуждаются в помощи специалистов хосписа.

— Радостно начинать новый год с новых больших проектов — засучив рукава, приступаем к работе. Искренне благодарим Фонд президентских грантов за поддержку наших новых проектов. В этой помощи нуждаются сотни людей, — сказал председатель Правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее фонд открыл в районах Татарстана восемь кабинетов паллиативной помощи. На патронаже этих кабинетов находятся более тысячи тяжело больных пациентов. Всего в паллиативной помощи в республике сегодня нуждаются более 20000 человек.

Отметим, что в начале 2024 года в Казани должен открыться второй хоспис. После завершения строительства во втором здании хосписа откроют взрослое отделение на 60 мест для людей, нуждающихся в паллиативной помощи, и пожилых, кому требуется сестринский уход.

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Айрат Назипов