Jah Khalib, Хабиб и Алина Загитова выступят в Казани на гала-матче хоккейного турнира исламских стран

Казахстанский рэпер Бахтияр Мамедов, известный как Jah Khalib, выступит в Казани на гала-матче турнира исламских стран. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ак Барс».

Мероприятие состоится на «Татнефть Арене» во вторник, 17 января, в 19.00. Также на церемонии закрытия выступят Хабиб, Дина Гарипова и Алина Загитова.



Бахтияр Мамедов родился 29 сентября 1993 года в Алма-Ате. По данным из открытых источников, рэпом Мамедов увлекся с детства. Получил широкую известность благодаря социальным сетям, где распространялись его треки. Среди его первых произведений наиболее популярными стали «Твои сонные глаза», «SnD», «Сжигая дотла» и «Ты для меня». Jah Khalib вскоре стал известен не только в Казахстане, но и в других постсоветских странах. В 2016 году выпустил полноценный сольный альбом «Если че, я Баха», спустя два года получил в Москве свой первый «Золотой граммофон» за песню «Медина».



Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

Напомним, что Казань примет международный турнир по хоккею среди мужских и женских команд. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 14 по 18 января.



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Айрат Назипов