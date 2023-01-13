«У нас везде каменные джунгли»: казанцы жалуются на нелегальную парковку

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В Казани на территории у дома по адресу: Ямашева, 31 организована, как считают местные жители, нелегальная платная парковка. Однако на этом месте должна находиться детская площадка или зеленая зона. Об этом сообщает «ГТРК Татарстан».

— У нас везде каменные джунгли, видите дома как натыканы и хочется какой-то зеленый островок, — сетует одна из жительниц дома Фаина Ильясова.

Территория парковки расположена на земле двух видов: половина — относится к придомовой, половина — к муниципальной земле, пояснили в администрации района.

Фото: скриншот

— На данный момент будка охраны включена в реестр незаконноразмещенных объектов и будет демонтирована в 2023 году при наличии достаточного финансирования, — отметила пресс-секретарь администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

За придомовую территории отвечает управляющая компания. По словам заместителя начальника отдела контроля Елены Аристовой, на данном этапе нужно определить организаторов парковки. Далее последует заявление в суд.

Нелегальный бизнес существует здесь уже не первый год. Практически сразу после сдачи дома, в 2007 году, возникла парковка. Были попытки захватить и территорию соседнего дома, но жильцы смогли отстоять свое.



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Елизавета Пуншева