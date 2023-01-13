Главное о коронавирусе на 13 января: заразный «кракен», разработка новой вакцины от штаммов

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Новые случаи заболевания COVID-19 в Татарстане

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 60 человек. Всего на 13 января в республике зарегистрировано 194 014 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 191 442 человек, за минувшие сутки — 92. Всего скончались 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 12 человек.



По данным на 12 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 56 человек. Всего в республике было зарегистрировано 193 954 случаев COVID-19. Кроме того, 67 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 191 350 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

По состоянию на 13 января в Татарстане проведено 8 273 855 лабораторных исследований на наличие COVID-19. За прошедшие сутки специалисты провели 7 469 исследований. За последнюю неделю охват тестирования в показателях на 100 тысяч населения составляет 178.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роспотребнадзор не собирается вводить ограничения из-за «кракена»

За последние сутки в России выявили 5 078 случаев коронавируса, выздоровел 4 271 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 846 722, а выздоровевших — до 21 267 545. Госпитализировали за сутки 876 человек. Умерли за сутки 47 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 394 309 человека.



Новый субвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» является самым заразным видом за всю историю пандемии, считает заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Чрезвычайную сильную заразность вируса специалист объяснил его составом. По словам Хафизова, «кракен» является комбинацией штаммов COVID-19 «кентавр» и «омикрон». Он подчеркнул, что именно из-за сложного состава «кракен» может частично избегать защиту от антител.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по данным зарубежных ученых, субвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» не является более тяжелым и фатальным по своим последствиям. При этом она подчеркнула, что пациенты заразившиеся «кракеном» могут столкнуться с осложнениями. Попова объяснила, что такая вероятность имеет место быть, а иммунная система организма может не справиться с новой атакой вируса. В заключение специалист призвала проявлять осторожность и беречь свое здоровье.

Министерство здравоохранения Пензенской области на фоне появления в России нового штамма COVID-19 «кракен» посоветовало горожанам носить маски и не посещать людные места. Также в ведомстве порекомендовали гражданам мыть руки и проветривать помещения. По информации областного Минздрава, у пациентов заболевших «кракеном» может подниматься температура до 38 градусов, появляется общая слабость, чихание, кашель, насморк и першение в горле.

Фото: realnoevremya.ru

Новый субвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» может стать доминирующим спустя некоторое время. Внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что «кракен» распространяется еще быстрее чем предыдущие варианты COVID-19. Однако по словам заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, нового варианта вируса «особенно пугаться не стоит». При этом специалист порекомендовал не забывать соблюдать меры личной санитарной безопасности.

Российские вакцины против COVID-19 эффективны в борьбе с новым вариантом омикрон-штамма «кракен», заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Также специалист призвал вакцинироваться от коронавируса каждые 6 месяцев. В заключение он подчеркнул, что российские вакцины безвредны и безопасны для здоровья.

Омикрон-штамм «кракен» не имеет угрожающих особенностей и не обладает высокой опасностью. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По словам эпидемиолога, защищаться от «кракена» нужно с помощью тех же противоэпидемических мер, которые используются для противодействия другим вариантам штаммов COVID-19. В заключение Альтштейн порекомендовал гражданам сделать прививку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения на фоне обнаружения в России нового штамма COVID-19 «кракен». В ведомстве ТАСС также рассказали, что новый вариант вируса не обладает повышенной летальностью. При этом специалисты отметили, что «кракен» заразнее своих собратьев.

Эксперты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разрабатывать вакцину от «кракена» и других новых штаммов коронавируса. Директор центра Александр Гинцбург в беседе с «РИА Новости», комментируя этот вопрос заявил, что лекарство от вируса «надо делать быстро».

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетесов заявил, что «кракеном» могут заболеть те пациенты, которые в течении долгого времени не сталкивались с субвариантами штамма-омикрон. Также специалист в группу риска по возможному заболеванию «кракеном» отнес пациентов, которые не вакцинировалиcь более шести месяцев.

Белый дом беспокоится, что вырастет цена на вакцину от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 666 132 112 раз, 6 718 957 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 603 695). На второй строчке — Индия (44 681 981), на третьей — Франция (39 640 595), на четвертой — Германия (37 594 526), на пятой — Бразилия (36 597 935).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 099 488). За ними следуют Бразилия (695 236), Индия (530 725), Россия (386 329, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 407).



За время пандемии было сделано 13 210 554 621 инъекций вакцины против коронавируса.

Белый дом выразил беспокойство по поводу планов фармацевтической компании Moderna поднять отпускную цену за вакцину от COVID-19 для жителей США. Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер, комментируя данной вопрос заявила, что в данном случае повышение цены сложно понять и оправдать. Также она добавила, что Белый дом разделяет общую точку зрения с сенатором Берни Сандерсом (от штата Вермонт), который ранее также критично отнесся к данной инициативе Moderna.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Сеула провела обыски в национальном министерстве продовольственной и лекарственной безопасности. Такие меры силовики предприняли в рамках расследования вероятных нарушений при разработке вакцины и препаратов от COVID-19. По информации агентства Yonhap, обыски также проводились в восьми различных учреждениях. Источники издания сообщили, что расследование связано с правительственной программой по поддержке местных разработчиков вакцины и препаратов от коронавируса.

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Антон Гаврилов