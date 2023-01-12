Недоступность недвижимости стала главной проблемой Казани

В Финансовом университете при правительстве России назвали основные проблемы российских городов с населением более 250 тысяч человек, в том числе и Казани.

Главной проблемой столицы Татарстана стала доступность недвижимости (способность жителей города купить квартиру или дом). На втором месте — готовность жителей к миграции из города на новое место жительства в поисках более комфортных условий существования. На третьем — конфликтность общественных отношений (различные споры, жалобы, судебные иски, включая конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу качества оказания

финансовых услуг).

В топ главных проблем города также попали состояние медобслуживания и работа ЖКХ.

Казань не вошла в десятку городов­–лидеров по качеству жизни среди городов с населением более 250 тысяч человек. Столица Татарстана заняла 2-е место, уступив Набережным Челнам, занявшим 17-е место.

Состояние медицинского обслуживания в Казани оценили на 61 балл, доступность недвижимости — 55, качество экологической среды — 64, качество работы учреждений высшего и среднего образования — 76, работа ЖКХ — 63, состояние дорожного хозяйства — 65, забота о жизни и здоровье — 77, низкая конфликтность общественных отношений — 61. Интерес к культурным ценностям оценивается на 69 баллов, условия для ведения бизнеса — на 65. Спокойный эмоциональный фон — 81, низкая готовность к переезду на новое место жительства — 57, высокий уровень жизни — 64. Итоговый балл качества жизни — 66.

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Маргарита Головатенко