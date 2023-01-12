Челны обогнали Казань в рейтинге городов — лидеров по качеству жизни

Казань не вошла в десятку городов­–лидеров по качеству жизни среди городов с населением более 250 тысяч человек. Столица Татарстана заняла 2-е место, уступив Набережным Челнам — 17-е место, такие данные приводит Финансовый университет при правительстве РФ.

В тройку городов-лидеров вошли Москва, Сочи и Грозный. Далее в десятке — Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Тюмень, Владикавказ, Мурманск и Череповец.

Индекс качества жизни рассчитывается на основании данных социологического мониторинга настроений населения. Мониторинг проводят по таким направлениям, как: уровень материального благополучия (потребительская активность); доступность недвижимости; работа учреждений жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда; благоустройство города; состояние дорожного хозяйства; распространенность деструктивного поведения среди граждан; конфликтность общественных отношений и др.

Состояние медицинского обслуживания в городе оценили на 61 балл, доступность недвижимости — 55, качество экологической среды — 64, качество работы учреждений высшего и среднего образования — 76, работа ЖКХ — 63, состояние дорожного хозяйства — 65, забота о жизни и здоровье — 77, низкая конфликтность общественных отношений — 61. Интерес к культурным ценностям оценивается на 69 баллов, условия для ведения бизнеса — на 65. Спокойный эмоциональный фон — 81, низкая готовность к переезду на новое место жительства — 57, высокий уровень жизни — 64. Итоговый балл качества жизни — 66.

В январе Казань вошла в топ-25 городов по росту цен на «вторичку» с подорожанием жилья на 12,47%. Средняя стоимость «квадрата» выросла за год со 126 038 до 141 755 рублей.

Размер средней зарплаты в Татарстане за первые 10 месяцев 2022 года составил 50,2 тысячи рублей. За год он вырос на 16,6%, вследствие чего республика заняла лидирующие позиции в ПФО по этому показателю.

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Маргарита Головатенко