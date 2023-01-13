Сегодня казанцев бесплатно протестируют на ВИЧ-инфекцию

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Сегодня, 13 января, казанцы смогут пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает мэрия Казани.

Тест-мобиль будет работать с 12.00 до 16.00 на ул. Баумана, возле памятника «Часы».

За последние полгода в Казани команда проекта «Тест для победы. Помощь рядом» организовала 45 выездов. На акциях свой ВИЧ-статус проверили 1 234 человека, у 19 из них статус оказался положительным.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, что в Татарстане за первые 11 месяцев вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявили у 749 человек. На 1 ноября 2022 года в республике на диспансерном учете состояли 14 922 человека, живущих с ВИЧ. Из них 145 — дети. Еще 832 ВИЧ-инфицированных находятся в учреждениях УФСИН.



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Айрат Назипов