В Казани на пожаре в частном доме пострадали двое пожилых граждан

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Этой ночью в Казани на Оренбургском проезде произошел пожар в одном из частных домов. В результате происшествия пострадали два человека — 71-летний мужчина и 73-летняя женщина. Их с ожогами II степени госпитализировали в РКБ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что по прибытии первого пожарного подразделения огонь охватил внутреннюю обшивку комнат и кухню дома. Спасателям удалось потушить возгорание на площади 70 квадратных метров.

Согласно предварительным данным, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

По официальным данным, за первые 6 дней 2023 года в Татарстане произошло 52 пожара. В происшествиях погибли четыре человека. При этом во время возгораний удалось спасти 14 человек, еще пять пострадали.

Большинство пожаров произошло в жилых секторах. Выделены главные причины их возникновения:

неосторожное обращение с огнем,



неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов,

нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования,

нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

Неосторожность при курении — основная причина возгораний с гибелью людей.

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Максим Кокунин