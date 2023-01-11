В Казани на пожаре в частном доме пострадали двое пожилых граждан
Этой ночью в Казани на Оренбургском проезде произошел пожар в одном из частных домов. В результате происшествия пострадали два человека — 71-летний мужчина и 73-летняя женщина. Их с ожогами II степени госпитализировали в РКБ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Уточняется, что по прибытии первого пожарного подразделения огонь охватил внутреннюю обшивку комнат и кухню дома. Спасателям удалось потушить возгорание на площади 70 квадратных метров.
Согласно предварительным данным, причиной пожара стало неправильное использование электрооборудования.
По официальным данным, за первые 6 дней 2023 года в Татарстане произошло 52 пожара. В происшествиях погибли четыре человека. При этом во время возгораний удалось спасти 14 человек, еще пять пострадали.
Большинство пожаров произошло в жилых секторах. Выделены главные причины их возникновения:
- неосторожное обращение с огнем,
- неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов,
- нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования,
- нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Неосторожность при курении — основная причина возгораний с гибелью людей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым