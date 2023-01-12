Кинолог назвал признаки переохлаждения собак

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не следует подолгу гулять с собакой в морозные дни — это может привести к переохлаждению. О признаках переохлаждения рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает Daily Moscow.

Большую опасность сильный холод несет собакам без шерсти, декоративным породам, маленьким щенкам и питомцам, у которых есть проблемы со здоровьем, а также беременным животным, отметил Голубев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дрожь и озноб — первый признак переохлаждения у питомца. Кроме того, могут побледнеть слизистые. Собака становится вялой, а ее мышцы — жесткими.

В случае если у питомца расширяются зрачки и появляются проблемы с дыханием, он может потерять сознание. Сильное же переохлаждение может привести к обморожению.

Напомним, от переохлаждения и обморожения в Татарстане с 31 декабря по 9 января пострадали 126 человек. Из них были госпитализированы 95 пострадавших.

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Елизавета Пуншева